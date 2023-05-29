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Политика

Сербы собрались перед зданиями органов власти в Косове – СМИ

Сербы собрались перед зданиями органов власти в Косове – СМИ

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Сотни косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края. Об этом сообщили сербские СМИ.

Они требуют отвести косовскую полицию и отозвать мэров из числа косовских албанцев. Рядом с муниципалитетами находятся военные НАТО со средствами для разгона демонстраций.

Ситуация на севере Косово осложнилась после выборов в органы местного самоуправления. Ранее министр обороны Сербии сообщил, что беспорядки в Косово могут обостриться до степени вооруженного конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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