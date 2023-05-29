07:45Политика
Российские военные нанесли удар по украинском опорному пункту в западном секторе зоны СВО
Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С" нанесли удар по украинском опорному пункту в западном секторе зоны СВО. Боевую работу расчетов этих ПТРК показали в Минобороны.
Кроме укрепленных позиций, целями для "Штурм-С" становятся бронетехника и артиллерия. Ракета комплекса может уничтожить маневрирующую цель на расстоянии до пяти километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.