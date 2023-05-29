Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Политика

Российские военные нанесли удар по украинском опорному пункту в западном секторе зоны СВО

Российские военные нанесли удар по украинском опорному пункту в западном секторе зоны СВО

Россия передала зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" Белоруссии

Американские истребители F-16 уязвимы для новейших российских ракет – СМИ

Французский активист раскрыл уязвимость гаубиц CAESAR в условиях СВО

Президент Сербии заявил о грядущем обострении в Косове

Победу Эрдогана на выборах в Турции празднуют сразу в нескольких странах

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции

Слова американского сенатора о смерти русских были вырваны из контекста – СМИ

Российские артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ из миномета "Тюльпан"

ЦИК Турции подтвердил победу Эрдогана во втором туре президентских выборов

Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С" нанесли удар по украинском опорному пункту в западном секторе зоны СВО. Боевую работу расчетов этих ПТРК показали в Минобороны.

Кроме укрепленных позиций, целями для "Штурм-С" становятся бронетехника и артиллерия. Ракета комплекса может уничтожить маневрирующую цель на расстоянии до пяти километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика