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Политика

Французский активист раскрыл уязвимость гаубиц CAESAR в условиях СВО

Французский активист раскрыл уязвимость гаубиц CAESAR в условиях СВО

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Французский активист Ксавье Моро, находясь в Горловке в ДНР, рассказал, что негативно относится к поставкам оружия из Франции на Украину.

Он отметил, что поставленные Киеву самоходные артиллерийские установки CAESAR не подходят для украинского конфликта. Они небронированные, и использовали их, по словам эксперта, преимущественно в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы очень низкая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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