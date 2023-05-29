Победу Эрдогана на выборах в Турции празднуют сразу в нескольких странах

Победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в Турции празднуют в разных странах. В Берлине сторонники политика на несколько часов практически парализовали городской трафик.

В Брюсселе, где также живут десятки тысяч турецких граждан, вечером в воскресенье, 28 мая, появились люди с турецкими флагами. Салютами и песнями переизбрание президента отмечают в Баку, Сирии и Ливии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.