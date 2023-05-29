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Политика

Победу Эрдогана на выборах в Турции празднуют сразу в нескольких странах

Победу Эрдогана на выборах в Турции празднуют сразу в нескольких странах

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции

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ЦИК Турции подтвердил победу Эрдогана во втором туре президентских выборов

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Голосование во втором туре выборов завершилось в Турции

Победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в Турции празднуют в разных странах. В Берлине сторонники политика на несколько часов практически парализовали городской трафик.

В Брюсселе, где также живут десятки тысяч турецких граждан, вечером в воскресенье, 28 мая, появились люди с турецкими флагами. Салютами и песнями переизбрание президента отмечают в Баку, Сирии и Ливии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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