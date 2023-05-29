07:15Политика
Слова американского сенатора о смерти русских были вырваны из контекста – СМИ
Пресс-служба украинского президента вложила новые смыслы в высказывания американского сенатора. Об этом сообщает агентство Reuters.
В ролике, который изначально распространил офис Владимира Зеленского, республиканец Линдси Грэм произносит фразу о трате денег США на смерть россиян. Оказывается, провокационное высказывание смонтировано из нескольких частей. Фразы "Русские умирают" и "Мы никогда еще не тратили деньги так удачно" следуют одна за другой, но со сменой ракурсов, комментирует Reuters.
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