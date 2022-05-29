В ДНР заявили об обстреле Петровского района Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска за 5 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка.

Воевавшие на Украине иностранные наемники заявили о нехватке снаряжения – СМИ.

Во Франции подтверждено 16 случаев заражения оспой обезьян – СМИ.

