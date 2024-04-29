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29 апреля, 18:30

Политика

Новости мира: Маск назвал безумием работу над соглашением о безопасности Украины на 10 лет

Новости мира: Маск назвал безумием работу над соглашением о безопасности Украины на 10 лет

Новости мира: Маск оценил работу над соглашением о безопасности Украины на 10 лет

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Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием работу над соглашением о безопасности Украины на 10 лет. Бизнесмен считает, что это затянет конфликт. Так он прокомментировал сообщение миллиардера Дэвида Сакса о том, что Киев работает над таким соглашением.

Французского актера Жерара Депардье задержали в Париже из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии. Актер находится в полицейском участке, где его допрашивают. По словам женщин, инциденты произошли на съемках двух фильмов.

Город Медина в Саудовской Аравии уходит под воду на фоне обильных осадков. Синоптики прогнозируют, что дожди будут продолжаться до 30 апреля.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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