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29 апреля, 22:15

Политика

Российские следователи дадут правовую оценку захвату школы при посольстве РФ в Варшаве

Российские следователи дадут правовую оценку захвату школы при посольстве РФ в Варшаве

Власти Польши попросили сотрудников школы при посольстве РФ в Варшаве покинуть здание

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Российские следователи дадут правовую оценку захвату школы при посольстве РФ в Варшаве. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Отмечается, что все сотрудники школы уже покинули здание, захваченное польскими властями. Представители мэрии Варшавы с полицией ворвались на территорию школы в субботу утром. Когда им не открыли, они начали выламывать двери.

В польском МИДе считают, что здание не используют в консульских целях. Власти предписали покинуть его до 19 часов по мск. В МИД РФ пообещали ответ на эти противоправные действия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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