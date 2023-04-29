29 апреля, 21:30Политика
Медведев прокомментировал ситуацию вокруг российской школы в Варшаве
Ситуацию вокруг российской школы в Варшаве прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он посоветовал Москве не поддерживать дипломатические отношения с Польшей.
"Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, и Украина полна польских наемников", – написал он в Twitter.
Текст сообщения был написан на английском языке и продублирован на польском.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.