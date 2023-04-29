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29 апреля, 21:30

Политика

Бывший постпред США заявила, что Джо Байден вряд ли переживет второй президентский срок

Бывший постпред США заявила, что Джо Байден вряд ли переживет второй президентский срок

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Джо Байден вряд ли переживет второй президентский срок. Такое опасение выразила его соперница по выборам и бывший постпред США Никки Хейли.

По ее словам, если американцы проголосуют за Байдена, то, по сути, выберут Камалу Харрис, которая идет на выборы вице-президента.

"Идея о том, что Байден доживет до 86 лет, маловероятна", – пояснила она.

Действующий президент США объявил о намерении идти на второй срок 25 апреля. Выборы главы Белого дома пройдут в следующем году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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