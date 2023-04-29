29 апреля, 19:15Политика
Все сотрудники школы при российском посольстве в Варшаве покинули здание
Все сотрудники школы при посольстве РФ в Варшаве покинули здание, захваченное властями. Об этом заявили в дипмиссии.
Представители мэрии Варшавы с полицией ворвались на территорию школы утром 29 апреля. Когда им не открыли, они начали выламывать двери.
В польском МИДе считают, что здание не используют в консульских целях. Власти предписали покинуть его до 19:00 мск. В МИД РФ пообещали ответ на эти противоправные действия.
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