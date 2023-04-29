Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе спецоперации. Штурмовики при поддержке авиации и артиллерии продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах Артемовска.

Южная группировка войск не допустила прорыва боевиков, которые собирались нанести контрудары из районов Часова Яра, Калинина и Красного. Только за сутки на Донецком направлении украинская армия лишилась почти 600 солдат и наемников. Уничтожена техника противника и склады боеприпасов.

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