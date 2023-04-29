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Новости

29 апреля, 18:30

Политика

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по группировке ВСУ

ВС РФ за сутки поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ

ВС РФ ликвидировали опорный пункт ВСУ под Угледаром

В ООН заявили о недопустимости обстрелов жилых кварталов Донецка

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

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Авиация РФ нанесла групповой удар ракетами большой дальности в зоне СВО

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Москвичам рассказали о ходе спецоперации. Штурмовики при поддержке авиации и артиллерии продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах Артемовска.

Южная группировка войск не допустила прорыва боевиков, которые собирались нанести контрудары из районов Часова Яра, Калинина и Красного. Только за сутки на Донецком направлении украинская армия лишилась почти 600 солдат и наемников. Уничтожена техника противника и склады боеприпасов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
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