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Политика

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

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Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине.

В тыловых районах Донбасса продолжается боевое слаживание российских штурмовых отрядов. Огневая и тактическая подготовка происходит и днем, и ночью. Опытные офицеры-инструкторы готовят бойцов к непосредственному соприкосновению с противником.

Помимо боевых навыков, штурмовики отрабатывают эвакуацию раненых товарищей с поля боя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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