Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине.

В тыловых районах Донбасса продолжается боевое слаживание российских штурмовых отрядов. Огневая и тактическая подготовка происходит и днем, и ночью. Опытные офицеры-инструкторы готовят бойцов к непосредственному соприкосновению с противником.

Помимо боевых навыков, штурмовики отрабатывают эвакуацию раненых товарищей с поля боя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



