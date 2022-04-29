Минобороны РФ: В портах Украины остаются заблокированы 75 иностранных судов из 17 государс

Минобороны РФ: В портах Украины остаются заблокированы 75 иностранных судов из 17 государств.

Лавров: Запад украл у РФ более 300 млрд долларов, забрав деньги за российский газ.

Белый дом: Представители США и ЕС обсудили диверсификацию поставок газа в Европу.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.