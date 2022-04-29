Почти 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи Россия доставила на Украину со 2 марта.

Лавров: РФ знает маршруты поставок вооружений НАТО на Украину.

Правительство РФ предоставит Минтрансу 16,7 миллиарда рублей из резервного фонда.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.