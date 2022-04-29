Рост рубля и снижение ключевой ставки ЦБ

Рубль ускоряет рост после решения по ключевой ставке. Центробанк понизил ее до 14% годовых. Это минус сразу 3 процентных пункта, хотя аналитики ожидали всего два.

Центробанк понизил и курс доллара. На 30 апреля официальный курс установлен на уровне 71,02 руб. Официальный курс евро тоже понижен – до 74,56 руб. При этом в ходе торгов на Московской бирже курс евро опускался ниже 74 рублей.

Клиенты "Алиэкспресс-Россия" жалуются, что не могут оплатить заказы из-за рубежа банковскими картами. Наличие сбоев подтвердила и сама торговая площадка, заявив о проблемах с обработкой платежей. Как скоро сервис наладит работу? Есть ли перебои в поставках интернет-заказов из-за границы? И как обстоят дела с оформлением покупок на других популярных маркетплейсах?

Москва увеличила производство. За три месяца этого года объемы выпуска промышленной продукции выросли на 20,5 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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