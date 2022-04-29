ВС РФ за ночь уничтожили 38 единиц украинской бронетехники и автомобилей – МО России

Вооруженные силы России за ночь уничтожили 38 единиц украинской бронетехники и автомобилей. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Около 20 строительных компаний Москвы вошли в федеральный перечень системообразующих, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Российские пользователи Apple подали иск к компании на 90 миллионов из-за прекращения работы Apple Pay.

