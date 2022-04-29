Санкции не оказали негативного влияния на азербайджано-российскую торговлю – Алиев

Санкции не оказали негативное влияние на азербайджано-российскую торговлю. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Противоэпидемическая готовность курортов Краснодарского края к туристическому сезону оценивается как высокая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

