В ДНР заявили, что на "Азовстали" может находиться отставной канадский генерал

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе может находиться отставной канадский генерал. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, ранее в Минобороны Канады сообщали, что военнослужащий уволился из армии и переехал на Украину. И теперь, возможно, его хотят спасти, отметил Басурин.

Между тем Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обсудил в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, как продвинуться в вопросе эвакуации мирных жителей с "Азовстали". При этом он отметил, что раскрывать деталей и сроков эвакуации не будет, чтобы не сорвать ее.

Москва неоднократно объявляла режим тишины и открывала гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан. Однако Киев раз за разом эвакуацию срывал.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.