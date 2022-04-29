Конгрессмены США одобрили законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Теперь его должен подписать Джо Байден. Документ позволит ускорить оборонные поставки.

Ранее президент США запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на очередную партию помощи Украине. Также Байден заявил, что направил Конгрессу проект об изъятии имущества российских бизнесменов. Во время своего антироссийского выступления американский лидер в самый ответственный момент вдруг "завис" и не смог связать два слова.

В итоге США разрешили направлять арестованные российские активы на поддержку Украины. Для этого изъятые у бизнесменов средства предполагается перепродать. Документ не является обязательным для исполнения, носит скорее рекомендательный характер. Однако в СМИ отмечают, что сам по себе такой законопроект беспрецедентный для США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.