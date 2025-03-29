29 марта, 09:30Политика
Российские военные продолжают освобождать населенные пункты на всех направлениях
Российские военные продолжают успешные действия на всех направлениях – освобожден очередной населенный пункт Голубовка, а также перерезана ключевая логистическая артерия противника.
Артиллерийский расчет "Северной" группировки точно поразил взводный опорный пункт ВСУ в Курской области – осколочно-фугасный снаряд из гаубицы М-46 уничтожил цель. В Запорожской области освобождено село Малые Щербинки – перед штурмом позиции противника были обработаны беспилотниками.
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