Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 07:45

Политика

Российская армия продолжает наступление на артемовском направлении

Российская армия продолжает наступление на артемовском направлении

Новости мира: спецслужбы США не передали РФ всю информацию об угрозе теракта в "Крокусе"

Новости мира: Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о готовящемся теракте в "Крокусе"

ВСУ потребовали мобилизовать еще полмиллиона человек в 2024 году

Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8 в Тверской области

Владимир Путин поблагодарил военных летчиков за их вклад в достижение успеха СВО

Владимир Путин посетил центр боевого применения Минобороны РФ

Новости часа: ЕС удержит пять миллиардов евро с замороженных российских активов

Новости мира: Захарова заявила, что Запад изменил свою реакцию на теракт в "Крокусе"

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Египет с гуманитарной помощью

В зоне спецоперации российские бойцы продолжают наступление на артемовском направлении. Его прикрывают в частности артиллеристы и операторы БПЛА 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного Флота.

Из-за регулярных срывов логистики противника ВС РФ подступают все ближе к городу Часов Яр, занятие которого, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, позволит приступить к восстановлению Артемовска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМаксим СеликовАнастасия БородинаИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика