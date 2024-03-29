Российская армия продолжает наступление на артемовском направлении

В зоне спецоперации российские бойцы продолжают наступление на артемовском направлении. Его прикрывают в частности артиллеристы и операторы БПЛА 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного Флота.

Из-за регулярных срывов логистики противника ВС РФ подступают все ближе к городу Часов Яр, занятие которого, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, позволит приступить к восстановлению Артемовска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.