Новости часа: в "Росэнергоатоме" назвали суть "новой концепции" МАГАТЭ на ЗАЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суть "новой концепции" МАГАТЭ по Запорожской АЭС сводится к тому, что по ней нельзя стрелять. Об этом сообщил "Росэнергоатом".

Операции по картам "Мир" составили 41,3% от объема карточных операций в РФ в 2022 году. Это данные ЦБ.

Россия в январе-феврале этого увеличила производство сахара в 2,6 раза – почти до 440 тысяч тонн. Об этом заявил Росстат.