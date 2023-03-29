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Новости

29 марта, 20:00

Политика

Новости часа: в "Росэнергоатоме" назвали суть "новой концепции" МАГАТЭ на ЗАЭС

Новости часа: в "Росэнергоатоме" назвали суть "новой концепции" МАГАТЭ на ЗАЭС

ВС РФ уничтожили более 300 военных ВСУ на донецком направлении за сутки

Новости часа: 16 автодорог и 256 придомовых участков остались в зонах подтопления в МО

Новости часа: на ЗАЭС сообщили о выполнении требований по обеспечению безопасности

ПВО РФ сбила восемь беспилотников ВСУ в зоне СВО за прошедшие сутки

Новости часа: Дептранс рассказал о результатах работы системы распознавания лиц в метро

В МИД РФ заявили, что США вновь расширили список нарушений по ДНСВ

Новости часа: РАН вернут статус научного штаба, который она имела в советские годы

Более 40 неразорвавшихся снарядов нашли подразделения Росгвардии в ДНР

Сотни новых танков направили российским военным в зону СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суть "новой концепции" МАГАТЭ по Запорожской АЭС сводится к тому, что по ней нельзя стрелять. Об этом сообщил "Росэнергоатом".

Операции по картам "Мир" составили 41,3% от объема карточных операций в РФ в 2022 году. Это данные ЦБ.

Россия в январе-феврале этого увеличила производство сахара в 2,6 раза – почти до 440 тысяч тонн. Об этом заявил Росстат.

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