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Политика

ВС РФ уничтожили более 300 военных ВСУ на донецком направлении за сутки

ВС РФ уничтожили более 300 военных ВСУ на донецком направлении за сутки

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Большие потери понесли ВСУ на донецком направлении. За сутки украинская армия лишилась более 300 военных, двух танков, двух гаубиц и другой техники. Это заслуга активных действий подразделений Южной группировки войск РФ.

Так, в районе Семеновки в ДНР уничтожен украинский узел связи. Еще ликвидированы четыре пункта управления подразделений ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также у Авдеевки в ДНР.

Кроме того, под Харьковом поражен склад боеприпасов. Помимо этого, гаубица "Гвоздика" и американская артиллерийская система М777 разгромлены на херсонском направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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