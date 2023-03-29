ВС РФ уничтожили более 300 военных ВСУ на донецком направлении за сутки

Большие потери понесли ВСУ на донецком направлении. За сутки украинская армия лишилась более 300 военных, двух танков, двух гаубиц и другой техники. Это заслуга активных действий подразделений Южной группировки войск РФ.

Так, в районе Семеновки в ДНР уничтожен украинский узел связи. Еще ликвидированы четыре пункта управления подразделений ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также у Авдеевки в ДНР.

Кроме того, под Харьковом поражен склад боеприпасов. Помимо этого, гаубица "Гвоздика" и американская артиллерийская система М777 разгромлены на херсонском направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.