18:30Политика
ВС РФ уничтожили более 300 военных ВСУ на донецком направлении за сутки
Большие потери понесли ВСУ на донецком направлении. За сутки украинская армия лишилась более 300 военных, двух танков, двух гаубиц и другой техники. Это заслуга активных действий подразделений Южной группировки войск РФ.
Так, в районе Семеновки в ДНР уничтожен украинский узел связи. Еще ликвидированы четыре пункта управления подразделений ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также у Авдеевки в ДНР.
Кроме того, под Харьковом поражен склад боеприпасов. Помимо этого, гаубица "Гвоздика" и американская артиллерийская система М777 разгромлены на херсонском направлении.
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