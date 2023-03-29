ПВО РФ сбила восемь беспилотников ВСУ в зоне СВО за прошедшие сутки

За последние сутки ПВО России сбили восемь украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов, выпущенных из установки HIMARS по ЛНР и ДНР. Кроме того, на донецком направлении российские войска уничтожили более 20 единиц техники противника.

Ранее командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что возможное контрнаступление ВСУ станет последним для страны, поскольку у Киева не осталось запасов живой силы. У украинских войск имеются сложности с доставкой и обслуживанием западной техники, добавил он.

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