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Политика

В МИД РФ заявили, что США вновь расширили список нарушений по ДНСВ

В МИД РФ заявили, что США вновь расширили список нарушений по ДНСВ

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США вновь расширили список нарушений в рамках Договоров по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отказавшись передать России данные. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Существует необходимость гармонизации киберспорта с реальным спортом, соревнования по фиджитал-дисциплинам "Игры будущего" – проект, направленный на решение этой задачи. Такое мнение выразил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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