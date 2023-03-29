В МИД РФ заявили, что США вновь расширили список нарушений по ДНСВ

США вновь расширили список нарушений в рамках Договоров по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отказавшись передать России данные. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Существует необходимость гармонизации киберспорта с реальным спортом, соревнования по фиджитал-дисциплинам "Игры будущего" – проект, направленный на решение этой задачи. Такое мнение выразил министр спорта РФ Олег Матыцин.