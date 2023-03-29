Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления ВСУ в зоне проведения СВО с помощью пушек-гаубиц Д-20. Пушки калибра 152 миллиметра бьют на расстояние до 17 километров со скоростью до 5 выстрелов в минуту.

Военные РФ отметили надежность таких пушек: Д-20 часто уничтожают военную технику противника и разрушают оборонительные сооружения ВСУ. Также целями расчетов становятся украинские системы залпового огня и минометные расчеты.

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