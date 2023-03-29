Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Политика

Минобороны РФ показало работу боевых экипажей вертолетов Ка-52 в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу боевых экипажей вертолетов Ка-52 в зоне СВО

Новости часа: РФ и КНР возобновят безвизовые туристические обмены

ВС РФ сбили "умный" снаряд GLSDB

Новости часа: РФ организует дополнительные поставки газа в Венгрию

ВС РФ продолжают наступление у Кременной

В Париже демонстранты закидали полицию петардами и камнями

Новости часа: Байден доверяет расследованиям взрывов на "Северных потоках"

Москвичам рассказали о главных новостях 28 марта

Новости часа: МИД РФ проработает меры по продвижению русского языка и культуры за рубежом

Минобороны РФ заявило об уничтожении 240 украинских военных на донецком направлении

Российские "Аллигаторы" атаковали опорные пункты ВСУ. Ракетный удар нанесли и по бронетехнике противника. Работу боевых экипажей вертолетов Ка-52 показали в Минобороны.

К целям, координаты которых пилотам указала разведка, вертолеты подбираются на предельно малой высоте. Так можно оставаться невидимым для ПВО противника. И только перед самым пуском ракет машина резко поднимается вверх.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика