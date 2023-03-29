Минобороны РФ показало работу боевых экипажей вертолетов Ка-52 в зоне СВО

Российские "Аллигаторы" атаковали опорные пункты ВСУ. Ракетный удар нанесли и по бронетехнике противника. Работу боевых экипажей вертолетов Ка-52 показали в Минобороны.

К целям, координаты которых пилотам указала разведка, вертолеты подбираются на предельно малой высоте. Так можно оставаться невидимым для ПВО противника. И только перед самым пуском ракет машина резко поднимается вверх.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.