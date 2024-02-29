Новости мира: Израиль атаковал управляемыми бомбами Дамаск

Израильский режим обрушил несколько управляемых бомб на столицу Сирии – Дамаск. Отмечается, что целью был штаб проиранских военных формирований. В итоге одно жилое здание полностью уничтожено. Местные СМИ заявили, что под завалами находятся десятки человек.

В США сразу в нескольких штатах бушевали торнадо. Так, в Мичигане стихия вырвала с корнями деревья, повредила крыши домов и автомобилей. В Огайо торнадо уничтожило экспонаты музея Военно-воздушных сил.

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