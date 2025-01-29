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29 января, 08:00

Политика

Новости мира: свыше 500 тыс жителей Конго вынудили покинуть свои дома

Новости мира: свыше 500 тыс жителей Конго вынудили покинуть свои дома

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Более полумиллиона жителей Конго покинули свои дома. Об этом заявили в МИД республики, добавив, что повстанцы из группировки "Движение 23 марта" оккупировали города и выгоняют оттуда местных. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Гоме. Ряд СМИ, опираясь на сообщения повстанцев, заявляют об их полном контроле над городом, число убитых там в ходе боев достигло 100 человек.

Между тем религиозный фестиваль в Индии обернулся трагедией. Во время обряда Кумбха Мела в километровых очередях началась давка. В итоге как минимум 15 человек погибли и сотни пострадали. Врачи скорой помощи долгое время не могли пройти через толпу. К этой минуте мероприятие приостановлено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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