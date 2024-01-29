Новости мира: военные КНДР запустили несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

Северокорейские военные запустили несколько крылатых ракет в сторону Японского моря. Как сообщили в Центральном телеграфном агентстве страны, два снаряда пролетели около двух часов над водой и точно поразили цель на острове. За испытаниями лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Тем временем йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю Военно-морских сил США в Аденском заливе. Об этом сообщил один из лидеров мятежного движения. Пораженный корабль – экспедиционная мобильная база. Она перевозит боеприпасы, а также используется для отправки десанта и спецназа.

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