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29 января, 23:45

Политика

Турция может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции

Турция может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции. По его словам, такое решение может быть принято, несмотря на то, что оно может оказаться шокирующим для Стокгольма.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме лидер шведской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана. После этого по требованию Турции были приостановлены переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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