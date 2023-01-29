Турция может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции. По его словам, такое решение может быть принято, несмотря на то, что оно может оказаться шокирующим для Стокгольма.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме лидер шведской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана. После этого по требованию Турции были приостановлены переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.