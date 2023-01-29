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Политика

ВСУ дважды обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ дважды обстреляли Донецк натовскими снарядами

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Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району и три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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