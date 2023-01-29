Москалькова обратилась в ООН и МККК после обстрела больниц в ЛНР и под Херсоном

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста с требованием призвать Киев к соблюдению Женевской конвенции. Накануне украинские военные обстреляли американскими ракетами больницы в Новоайдаре и Новой Каховке.

Россия признала эти удары военными преступлениями и уже начала расследование. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.