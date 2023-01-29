Мини-дроны атаковали стратегические объекты Ирана

В Иране стратегические объекты атаковали мини-дроны, сообщает Минобороны страны.

Серия взрывов прошла на военных заводах в городах Хамадан и Кередж. СМИ сообщают, что атаке беспилотников подверглись склад и центр по производству боеприпасов.

Военное ведомство Ирана сообщило, что один беспилотник сбит комплексом ПВО, еще два попали в оборонительные ловушки и взорвались. О том, кто стоит за атакой, пока ничего не сообщается.

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