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Политика

Мини-дроны атаковали стратегические объекты Ирана

Мини-дроны атаковали стратегические объекты Ирана

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В Иране стратегические объекты атаковали мини-дроны, сообщает Минобороны страны.

Серия взрывов прошла на военных заводах в городах Хамадан и Кередж. СМИ сообщают, что атаке беспилотников подверглись склад и центр по производству боеприпасов.

Военное ведомство Ирана сообщило, что один беспилотник сбит комплексом ПВО, еще два попали в оборонительные ловушки и взорвались. О том, кто стоит за атакой, пока ничего не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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