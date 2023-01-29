Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе – МИД РФ

В российском МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Однако вместо этого Альянс наращивает поставки вооружения ВСУ.

Так, в Польше замечены поезда с танками Leopard и легкой бронетехникой. Составы двигались в сторону Украины. Видео опубликовал один из российских военкоров.

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