В Минобороны рассказали о ходе специальной военной операции на Украине.

Так, еще одну группу украинских диверсантов ликвидировали на авдеевском направлении. Укрытие противника обнаружили с воздуха с помощью беспилотника. Точные координаты были переданы российским артиллеристам, после чего по блиндажу диверсантов нанесли удар из минометов и пушек "Гиацинт".

На Донецком направлении подразделениям удалось занять более выгодные рубежи и позиции. Уничтожена установка реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Пион", три гаубицы и другая военная техника ВСУ.

Под Красноармейском в ДНР сбит Миг-29. В районе Донецка и Валерьяновки перехвачено восемь снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха".

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