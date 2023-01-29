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Политика

В МО рассказали о ходе специальной военной операции

В МО рассказали о ходе специальной военной операции

Новости часа: ВСУ обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР

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В Минобороны рассказали о ходе специальной военной операции на Украине.

Так, еще одну группу украинских диверсантов ликвидировали на авдеевском направлении. Укрытие противника обнаружили с воздуха с помощью беспилотника. Точные координаты были переданы российским артиллеристам, после чего по блиндажу диверсантов нанесли удар из минометов и пушек "Гиацинт".

На Донецком направлении подразделениям удалось занять более выгодные рубежи и позиции. Уничтожена установка реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Пион", три гаубицы и другая военная техника ВСУ.

Под Красноармейском в ДНР сбит Миг-29. В районе Донецка и Валерьяновки перехвачено восемь снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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