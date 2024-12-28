Блогеры и инфлюенсеры сочли нарушением их прав запрет TikTok в США

Блогеры и инфлюенсеры считают, что запрет TikTok в США нарушает их права, так как эта площадка является их платформой для заработка. Многим американским авторам контента площадка приносит сотни тысяч долларов. Если ее закроют, они потеряют не только доход, но и личный бренд.

В данный момент избранный президент США Дональд Трамп пытается предотвратить закрытие TikTok в стране до своего вступления в должность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.