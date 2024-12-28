Дональд Трамп призвал отложить запрет на TikTok

Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой отсрочить запрет на работу социальной сети TikTok. Запрет должен вступить в силу за день до его инаугурации. Трамп указал, что использует платформу для общения со своими избирателями и назвал ее уникальным медиа для свободы выражения мнений, включая политические высказывания.

Инициатива о запрете TikTok принадлежит предыдущей администрации, которая требовала передачи контроля над платформой американской компании, обосновывая это угрозами кибербезопасности. Однако приложение остается под управлением китайских владельцев, что вызывает протесты среди блогеров и пользователей.

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