28 декабря, 11:30Политика
Сдавшийся в плен в Курской области боец ВСУ призвал остальных последовать его примеру
Украинский военнослужащий, который сдался в плен в Курской области, призвал других бойцов ВСУ последовать его примеру и оставить позиции. Также он рассказал о потерях в его группе, когда она пыталась выйти из окружения.
Изначально в Курскую область стягивали самые боеспособные подразделения ВСУ, однако в настоящее время ситуация на этом направлении меняется. По данным военных экспертов, на передовую отправляют только что мобилизованных украинцев, которые не прошли и минимальной подготовки.
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