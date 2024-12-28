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28 декабря, 11:30

Политика

Сдавшийся в плен в Курской области боец ВСУ призвал остальных последовать его примеру

Сдавшийся в плен в Курской области боец ВСУ призвал остальных последовать его примеру

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Украинский военнослужащий, который сдался в плен в Курской области, призвал других бойцов ВСУ последовать его примеру и оставить позиции. Также он рассказал о потерях в его группе, когда она пыталась выйти из окружения.

Изначально в Курскую область стягивали самые боеспособные подразделения ВСУ, однако в настоящее время ситуация на этом направлении меняется. По данным военных экспертов, на передовую отправляют только что мобилизованных украинцев, которые не прошли и минимальной подготовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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