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28 декабря, 07:45

Политика

Новости мира: США вернутся к фиксированному потолку госдолга 2 января

Новости мира: США вернутся к фиксированному потолку госдолга 2 января

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США возвращаются к фиксированному потолку госдолга, который временно отменили летом 2023 года. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что страна приблизится к этому максимуму в период с 14 по 23 января 2025 года. Чтобы избежать дефолта, правительство рассматривает экстренные меры, включая запуск печатного станка.

Израильские ВВС нанесли авиаудар по международному аэропорту Саны в Йемене. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус находился на борту самолета в момент атаки. Лайнер не пострадал, однако повреждены взлетно-посадочная полоса и здания аэропорта.

В Японии активизировался вулкан Сакурадзима. Он выбросил столб пепла высотой более трех километров. Шлейф растянулся на юго-восток, метеорологи предупреждают об угрозе выпадения пепла. Власти запретили приближаться к зоне извержения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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