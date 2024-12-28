Остановка поставок российского газа через Украину обойдется Европе в 120 млрд евро

Остановка поставок российского газа через Украину обойдется Европе в 120 миллиардов евро в следующие три года. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, неизбежен рост цен на газ, что еще больше ослабит европейскую экономику.

Напомним, 31 декабря истекает договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории. Киев не раз заявлял, что продлевать его не планирует. На днях Владимир Зеленский отверг возможность транзита российского газа через территорию Украины в случае его закупок третьими странами.

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