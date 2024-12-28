Правительство РФ предложило отключать мобильную связь тем, кто не платит налоги

Телефон хотят сделать средством воздействия на недобросовестных граждан. Операторы будут отключать связь абоненту. Изменения в закон "О связи" кабмин внес в Госдуму.

Новые правила, как полагают эксперты, в большей мере касаются людей, которые не хотят платить налоги. Им могут отключить связь в качестве меры давления. Сейчас абоненты даже в случае ареста банковского счета могут выводить деньги с мобильных номеров, оплачивать ими какие-либо онлайн-покупки.

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