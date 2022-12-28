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Политика

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской техники 28 декабря

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской техники 28 декабря

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Российские войска активно действуют на донецком направлении, вооруженные силы Украины несут большие потери. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные уничтожили танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей противника.

Кроме того, военные РФ ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая действовала в районе поселка Владимировка, расположенного в ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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