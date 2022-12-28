15:45Политика
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской техники 28 декабря
Российские войска активно действуют на донецком направлении, вооруженные силы Украины несут большие потери. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные уничтожили танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей противника.
Кроме того, военные РФ ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая действовала в районе поселка Владимировка, расположенного в ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.