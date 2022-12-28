"Единая Россия" призвала депутатов не материться и не постить "роскошь" в соцсетях – СМИ

Партия "Единая Россия" разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы. Об этом заявили в РБК.

Среди рекомендаций – не писать посты в неадекватном состоянии, соблюдать элементарные требования культуры речи, не использовать непристойную лексику и жаргонизмы. Также не рекомендуется хвастаться предметами роскоши, экзотическими путешествиями или ресторанами. Судя по этому документу, также необходимо воздерживаться от комментариев относительно международной повестки, военных и внутренних конфликтов в других странах до озвучивания официальной позиции МИД РФ.

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