В Минобороны РФ показали боевую работу вертолетов Ми-35 и Ми-28 в зоне СВО

В районе Краматорска, это в ДНР, российские войска уничтожили командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. По таким объектам, в том числе, работают многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28 армейской авиации.

Как выполняют боевые задачи экипажи Западного военного округа, показали в Минобороны. До своих целей вертолеты добираются на предельно малой высоте, а именно в пяти–семи метрах над землей, чтобы не попасть на радары ПВО противника. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.