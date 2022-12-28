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07:15

Политика

В Минобороны РФ показали боевую работу вертолетов Ми-35 и Ми-28 в зоне СВО

В Минобороны РФ показали боевую работу вертолетов Ми-35 и Ми-28 в зоне СВО

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В районе Краматорска, это в ДНР, российские войска уничтожили командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. По таким объектам, в том числе, работают многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28 армейской авиации.

Как выполняют боевые задачи экипажи Западного военного округа, показали в Минобороны. До своих целей вертолеты добираются на предельно малой высоте, а именно в пяти–семи метрах над землей, чтобы не попасть на радары ПВО противника. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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