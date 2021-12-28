Депутата от КПРФ Валерия Рашкина лишили водительских прав на полтора года, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Такое решение принял суд Саратовской области.

О задержании Валерия Рашкина в Саратовской области стало известно в конце октября. Депутата подозревали в незаконной охоте на лося. Тогда Рашкин заявил, что туша животного оказалась в его машине, поскольку он хотел доставить ее в полицию.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных. Через время Рашкин стал утверждать, что убил лося по ошибке, охотясь на другое животное.

Уголовное дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин, имеющий полномочия привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. По представлению генпрокурора Игоря Краснова Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.