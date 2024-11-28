Медиамагнат Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом

Западные СМИ сообщили, что основатель Meta (чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) Марк Цукерберг встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Известно, что инициатором встречи стал именно медиамагнат. Встреча прошло в поместье республиканца.

Ранее Цукерберг был ярым оппонентом Трампа и продвигал демократическую повестку. Однако после того как на республиканца было совершено покушение, он резко изменил свою точку зрения и заявил, что именно такой президент нужен Штатам.

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