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28 ноября, 13:30

Политика

Медиамагнат Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом

Медиамагнат Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом

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Западные СМИ сообщили, что основатель Meta (чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) Марк Цукерберг встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Известно, что инициатором встречи стал именно медиамагнат. Встреча прошло в поместье республиканца.

Ранее Цукерберг был ярым оппонентом Трампа и продвигал демократическую повестку. Однако после того как на республиканца было совершено покушение, он резко изменил свою точку зрения и заявил, что именно такой президент нужен Штатам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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