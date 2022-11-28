Новости часа: президент Казахстана поддержал идею создания союза с Россией и Узбекистаном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею создания трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном. Он также выразил уверенность в том, что сторонам удастся достичь соответствующих договоренностей.

Пушкинский музей учредил "Морозовскую премию" за проекты с общественной пользой. Об этом рассказали в Минкультуры РФ.

Флигель усадьбы Ивана Тургенева на Остоженке отреставрируют в 2024 году. Об этом сообщили власти Москвы.