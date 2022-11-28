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Новости

28 ноября, 19:00

Политика

Новости часа: президент Казахстана поддержал идею создания союза с Россией и Узбекистаном

Новости часа: президент Казахстана поддержал идею создания союза с Россией и Узбекистаном

Новости часа: МИД РФ заявил послу Норвегии о недопустимости преследования россиян

Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена 23 военнослужащих ЛНР

Новости часа: в Кремле назвали фейками сообщения о планах РФ покинуть Запорожскую АЭС

Песков прокомментировал информацию о планах РФ "покинуть" Энергодар и ЗАЭС

Новости часа: Москвичи несут цветы к месту аварии, в которой погибли женщина и ребенок

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Макеевке и Донецку

Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС

ВС РФ отбили атаки ВСУ на четырех направлениях

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею создания трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном. Он также выразил уверенность в том, что сторонам удастся достичь соответствующих договоренностей.

Пушкинский музей учредил "Морозовскую премию" за проекты с общественной пользой. Об этом рассказали в Минкультуры РФ.

Флигель усадьбы Ивана Тургенева на Остоженке отреставрируют в 2024 году. Об этом сообщили власти Москвы.

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