Новости часа: МИД РФ заявил послу Норвегии о недопустимости преследования россиян

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия призывает Норвегию отказаться от преследования россиян по принципу национальной принадлежности. Такое заявление сделали в МИД РФ.

Обновленная поликлиника на Ангарской улице откроется для пациентов 5 декабря. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Минтранс РФ снова рассмотрит возможность высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью. Об этом сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов.