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Новости

28 ноября, 16:30

Политика

Новости часа: МИД РФ заявил послу Норвегии о недопустимости преследования россиян

Новости часа: МИД РФ заявил послу Норвегии о недопустимости преследования россиян

Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена 23 военнослужащих ЛНР

Новости часа: в Кремле назвали фейками сообщения о планах РФ покинуть Запорожскую АЭС

Песков прокомментировал информацию о планах РФ "покинуть" Энергодар и ЗАЭС

Новости часа: Москвичи несут цветы к месту аварии, в которой погибли женщина и ребенок

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Макеевке и Донецку

Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС

ВС РФ отбили атаки ВСУ на четырех направлениях

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости последнего часа: церемония прощания с Макеем пройдет 29 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия призывает Норвегию отказаться от преследования россиян по принципу национальной принадлежности. Такое заявление сделали в МИД РФ.

Обновленная поликлиника на Ангарской улице откроется для пациентов 5 декабря. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Минтранс РФ снова рассмотрит возможность высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью. Об этом сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов.

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